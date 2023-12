Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit le ministre malaisie n de la Défense, Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple du Vietnam attachent une grande importance à la promotion du partenariat stratégique avec la Malaisie pour un développement stable, durable et à long terme, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh en recevant le 4 décembre à Hanoï le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, actuellement en visite de travail au Vietnam.

Le Premier ministre a hautement apprécié les contributions de la Malaisie à la promotion du rôle central et de la solidarité de l'ASEAN.

Il a en outre émis le souhait de continuer à approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Malaisie dans tous les domaines, notamment l'échange de délégations de tous niveaux, l'investissement, le commerce, la culture, l'éducation et la formation, le tourisme, les échanges entre les peuples.

Il a proposé à la Malaisie de soutenir le Vietnam dans la suppression du carton jaune concernant la pêche INN, le développement de l'industrie halal et l'ouverture du marché aux produits halal vietnamiens.

Présentant la politique étrangère et la politique de défense des "4 non" du Vietnam, Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien soutenait et créait toujours les conditions les plus favorables au renforcement de la coopération entre les ministères de la Défense des deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé aux deux ministères de la Défense de continuer à resserrer leur coopération, contribuant à la paix, à la coopération et au développement de chaque pays, de la région et du monde. Il les a exhortés à continuer à mettre en œuvre pleinement, efficacement et pratiquement les documents de coopération signés, à renforcer la coopération dans leurs domaines avantageux, à soutenir les agences d'application de la loi maritime des deux pays dans l'échange d'informations et la lutte contre la criminalité, etc.

Pham Minh Chinh a déclaré souhaiter que le Vietnam et la Malaisie, en tant que membres actifs et dynamiques de l'ASEAN, continuent à soutenir et à proposer des initiatives et des actions concrètes visant à promouvoir la solidarité au sein de l’ASEAN et son rôle central dans la structure de sécurité régionale.

En particulier, il a souligné la nécessité de promouvoir la mise en œuvre effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de signer prochainement un Code de conduite (COC) pratique, efficace et approprié, d'assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de survol et de navigation, de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et des intérêts des parties, contribuant à créer un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement en Mer Orientale.

Pour sa part, le ministre malaisien a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de la Malaisie dans la région et le seul pays de l'ASEAN avec lequel la Malaisie avait établi un partenariat stratégique.

Il a informé le Premier ministre Pham Minh Chinh des résultats de son entretien avec le ministre vietnamien de la Défense, déclarant que dans les temps à venir, les deux parties renforceraient leur coopération sur divers aspects et se consulteraient et se soutiendraient activement lors des forums de sécurité régionaux et internationaux. -VNA