Le Premier ministre Pham Minh Chinh sur le chantier de l' autoroute My Thuan - Can Tho . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa mission l’accompagnant ont inspecté le 6 février le chantier de l'autoroute My Thuan - Can Tho.



L'autoroute My Thuan - Can Tho, d’une longueur de 23 km, traverse le territoire de cinq districts, chefs-lieux et villes de deux provinces de Dong Thap et Vinh Long. L'investissement total est plus de à 4.820 milliards de dongs (plus de 212 millions de dollars). Les travaux vont durer 24 mois et achever en 2023.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à ces deux provinces d’assurer la libération du terrain et de s'efforcer de terminer l’autoroute un trimestre d’avant terme.

Le même jour, le chef du gouvernement et sa mission ont visité le chantier du pont My Thuan 2 qui s’inscrit dans les projets de la section Est de l’autoroute Nord-Sud.

Le pont My Thuan 2 traverse la rivière Tien reliant l’autoroute Trung Luong - My Thuan sur la rive Tien Giang et l'autoroute My Thuan -Can Tho sur la rive Vinh Long. Il s'agit d'un pont à haubans entièrement construit par des entreprises vietnamiennes.



Le pont d’une longueur totale d'environ 6,61 km dispose d’un investissement total de plus de 5.000 milliards de dongs. Les travaux ont commencé le 16 mars 2020 et devrait être terminés en 2023. -VNA