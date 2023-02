Le prince héritier de Brunei Al Muhtadee Billah et son épouse accueillent le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo: VNA

Bandar Seri Begawan (VNA) - Après avoir terminé avec succès sa visite officielle à Singapour, le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé vendredi après-midi à Bandar Seri Begawan, entamant sa visite officielle de deux jours au Brunei, sur l’invitation du sultan de Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

La cérémonie d’accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh s’est tenue le même après-midi à l’aéroport international de Bandar Seri Begawan, sous la présidence du prince héritier de Brunei Al Muhtadee Billah.



Il s'agit de la première visite officielle de Pham Minh Chinh en tant que Premier ministre du Vietnam, également de la première visite d’un chef du gouvernement vietnamien au Brunei depuis 15 ans.

Photo: VNA

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh se déroule dans un contexte où le partenariat intégral entre les deux pays se développe positivement. Les deux pays ont célébré le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2022.



Le commerce bilatéral a dépassé l’objectif de 500 millions de dollars avant 2025. En effet, jusqu'en octobre 2022, le commerce bilatéral a atteint 638,5 millions de dollars. Le Brunei s’est classé 26e parmi les 141 pays et territoires investissant au Vietnam avec un capital enregistré de 971 millions de dollars.



Les deux parties se coordonnent étroitement sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et se soutiennent dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies, à l'ASEAN et à l'APEC.



Il est prévu que le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretiendra avec le sultan de Brunei, se rendra dans une entreprise locale exemplaire, discutera avec certaines grandes entreprises du Brunei, et rencontrera des représentants de la communauté vietnamienne au Brunei. -VNA