Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé depuis New York, aux États-Unis, samedi 23 septembre à midi, à l’aéroport international de São Paulo, entamant une visite officielle jusqu’au 26 septembre au Brésil à l’invitation du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à sa descente d'avion à l’aéroport international de São Paulo, le 23 septembre. Photo: VNA

Il est attendu à sa descente d'avion par le représentant de l'administration de São Paulo, l'ambassadeur du Brésil au Vietnam Marco Farani, l'ambassadrice du Vietnam au Brésil Pham Thi Kim Hoa, le personnel de l'ambassade du Vietnam au Brésil et des représentants de la commauté vietnamienne au Brésil.



Au cours de cette visite, le chef du gouvernement vietnamien et le président brésilien s'entretiendront, rencontreront la presse et superviseront la signature des documents de coopération entre les deux pays. Il aura des rencontres avec des dirigeants du Sénat fédéral du Brésil, le groupe des députés d'amitié Brésil-Vietnam, des dirigeants des partis politiques, des organisations d'amitié du Brésil, et de l'État de São Paulo.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à son arrivée à l’aéroport international de São Paulo, le 23 septembre. Photo: VNA

Après son arrivée à São Paulo, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le l'avionneur brésilien Embraer, le troisième constructeur aéronautique mondial après Boeing et Airbus, qui opère dans 80 pays avec ses plus de 18.000 employés et un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars en 2022. Au Vietnam, le groupe a livré à Bamboo Airways cinq Embraer 190 (E90).



Saluant chaleureusement la visite officielle au Brésil du Premier ministre Pham Minh Chinh, le président d' Embraer, Francisco Gomes Neto, a hautement apprécié le potentiel du marché vietnamien et a souhaité continuer de bénéficier du soutien du gouvernement vietnamien dans sa recherche d'opportunités d'expansion au Vietnam, affirmant sa disposition à déployer des services de maintenance et de réparation d'avions au Vietnam, ainsi qu'à fournir des solutions technologiques aériennes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visitant l’avionneur brésilien Embraer, à São Paulo, le 23 septembre. Photo: VNA

Exprimant sa confiance dans les perspectives de coopération commerciale aérienne entre le Vietnam et le Brésil, le dirigeant vietnamien a exhorté Embraer à coopérer avec les transporteurs vietnamiens pour développer son écosystème commercial au Vietnam, rechercher des opportunités de coopération, fournir des services de maintenance et de réparation d'avions, participer à la formation des ressources humaines, aider le Vietnam à améliorer ses capacités d'administration aérienne, d'automatisation, de prévision et de prévention des risques dans la gestion de vols.



Dans le cadre de sa visite, il a rencontré la communauté vietnamienne au Brésil à qui il a transmis les salutations et les voeux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et des dirigeants clés du Parti et de l'Etat vietnamiens, affirmant que le Parti et l'Etat vietnamiens considèrent toujours la communauté vietnamienne résidant à l'étranger, y compris au Brésil, comme une partie indissociable du bloc de grande union nationale.