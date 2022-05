Le PM Pham Minh Chinh (droite) à l'Université de Harvard. Photo: VNA

Washington (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 14 mai à un dialogue politique sur les orientations de développement du Vietnam au 21e siècle avec des professeurs de la Harvard Kennedy School à Cambridge, dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis.

S'exprimant lors du dialogue, le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a déclaré qu'en 2019 il dirigea une délégation de chercheurs à la Harvard School pour écouter les avis d'experts sur la stratégie de développement du pays. La délégation étudia et présenta des informations sur le développement durable. Pour parvenir à un développement durable, il est nécessaire d'atteindre la durabilité non seulement dans l'économie mais aussi dans la culture, la société et parmi les êtres humains.

Le professeur Dapice a évalué que l'excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis pourrait atteindre 100 milliards de dollars cette année. Il a déclaré que le Vietnam devait promouvoir l'attraction des investissements directs étrangers (IDE), ses échanges commerciaux et sa coopération en matière d'éducation et de formation, afin d'être plus compétitif au sein de l'ASEAN.

En outre, l'ouverture de l'économie doit être maintenue, afin d'attirer davantage de talents et de créer des conditions favorables pour les investisseurs, a-t-il déclaré.

Le professeur en médecine David Golan a hautement apprécié les mesures de lutte contre le COVID-19 du Vietnam. La Harvard Medical School a fait don de 700.000 dollars pour aider à former 5.800 étudiants qui ont ensuite été mobilisés dans les localités du Vietnam touchées par la pandémie pour les aider à renforcer leurs systèmes médicaux. Il a proposé au Vietnam de créer un centre de recherche biomédicale pour faciliter le transfert de technologies et développer une biomédecine stratégique.

Lors du dialogue, le Premier ministre Chinh a répondu aux questions d'experts et d'étudiants de la Harvard Kennedy School. Il a affirmé la politique cohérente d'innovation du Vietnam qui doit être renouvelée et développée.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de disposer d'un écosystème de l'innovation, doté de mécanismes, de ressources et de moyens humains afin d'inciter chacun à le rejoindre. Il a également déclaré qu'il était nécessaire de bénéficier d'une coopération internationale.

Concernant le développement de l'économie numérique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la cybersécurité est une question mondiale. Il a souligné que des experts internationaux pourraient contribuer à compléter les mécanismes et technologies relatifs à la cybersécurité, notamment dans la formation des ressources humaines.

A cette occasion, l'Université Havard Kennedy a annoncé un plan de coopération avec le groupe Sovico pour élaborer et parrainer une Initiative sur la politique climatique du Vietnam. Le projet se concentrera sur la recherche et la formation pour renforcer la capacité de résilience des villes du Vietnam face au changement climatique et développer les énergies renouvelables. -VNA