Hanoi, 16 août (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé mardi 16 août au Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel) de mener à bien deux missions stratégiques d’édification et de défense de la Patrie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh en visite de travail au Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel), le 16 août. Photo : VNA

Lors d’une séance de travail à Hanoi, il a exhorté le premier fournisseur de services de télécommunications au Vietnam à devenir le noyau de la construction complexe industriel de défense de haute technologie et à développer l’industrie de fabrication d’équipements civils du pays.

Le chef du gouvernement a demandé au groupe de contribuer à la mise en œuvre de la mission de faire du Vietnam un pays industriel développé dans l’esprit de la résolution n°52-NQ/TW du 27 septembre 2019 du Bureau politique et de la directive n°01/CT-TTg du 14 janvier 2020 du Premier ministre.

Il a proposé à Viettel de rechercher et de produire des puces électroniques, de servir efficacement la transformation numérique du pays reposant sur les piliers de la construction d’un gouvernement numérique et d’une société numérique ; jouer un rôle de premier plan dans le processus de transformation numérique.

Viettel est également appelé à agir en tant qu’intermédiaire pour la commutation des paiements et la compensation électronique, à développer les données nationales, à renforcer la sécurité des télécommunications et la sécurité des réseaux.

Viettel doit investir aussi bien dans des infrastructures stratégiques de télécommunications, de télédétection, de logistique, de commerce électronique que dans la sécurité sociale et les zones difficiles, reculées, frontalières et insulaires ; et de participer activement à la transformation économique verte, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaillant avec le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel) à Hanoi, le 16 août. Photo : VNA

Le président et directeur général de Viettel, Tào Duc Thang, a fait savoir qu’près plus de 30 ans d’établissement et de développement, Viettel compte actuellement près de 50.000 employés et opère dans une dizaine de pays.

Le groupe a affiché un chiffre d’affaires consolidé de près de 150.000 milliards de dôngs par an, et un bénéfice avant impôt d’environ 40.000 milliards de dôngs par an. Il a dépensé environ 15.000 milliards de dôngs dans les activités de responsabilité sociale.

Au cours des 7 premiers mois de 2022, malgré de nombreuses difficultés et défis tant dans le pays qu’à l’étranger, Viettel a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 92.900 milliards de dôngs et un bénéfice avant impôt de 31.200 milliards de dôngs, soit respectivement 56,7% et 73,6% de son plan annuel.

En 2020 et 2021, Viettel est devenu l’entreprise vietnamienne la plus influente en matière d’innovation en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est ; la marque de télécommunications la plus valorisée au Vietnam, la première en Asie du Sud-Est, la 10e en Asie et la 18e au monde en 2022 avec une valeur de marque de 8,7 milliards de dollars. – VNA