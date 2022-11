Le Premier ministre Pham Minh Chinh quitte Hanoï pour le Cambodge. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a quitté Hanoï mardi matin 8 novembre pour effectuer une visite officielle au Cambodge les 8 et 9 novembre et participer aux 40e et 41e Sommets de l'ASEAN et événements connexes du 10 au 13 novembre, à l’invitation de son homologue cambodgien, président de l'ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen.

Il s'agit de la première visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Cambodge et de sa première participation en présentiel aux Sommets de l'ASEAN après la pandémie de Covid-19.

Ses activités visent à mettre en œuvre la ligne diplomatique du 13e Congrès national du Parti sur la poursuite de la promotion et de l’amélioration de l'efficacité de la diplomatie et de l'intégration internationale, la Directive 25 du Secrétariat sur « la promotion et l'intensification de la diplomatie multilatérale jusqu'en 2030 » et la Conclusion 12-KL/TW du Bureau politique sur le travail concernant les Vietnamiens à l'étranger dans la nouvelle situation.

La visite officielle au Cambodge du Premier ministre, qui intervient dans "l'Année de l'Amitié Vietnam-Cambodge 2022", contribuera au développement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre les deux pays, illustrant le soutien du Vietnam aux activités de l'Année de présidence cambodgienne de l'ASEAN en 2022.

La présence du Premier ministre Pham Minh Chinh aux 40e et 41e Sommets de l'ASEAN et aux sommets connexes montre que le Vietnam est actif, responsable et contribue, aux côtés des autres membres, à maintenir et à renforcer le rôle central et à promouvoir la responsabilité et la voix de l'ASEAN pour la paix, la stabilité et le développement. -VNA