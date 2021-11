Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le bureau du gouvernement vient de publier la dépêche officielle No 8149/CD-VPCP du 7 novembre 2021 transmettant la direction du Premier ministre de continuer à renforcer les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19.

Le Premier ministre a demandé aux Comités de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 des villes et provinces de respecter strictement la Résolution gouvernementale No 128/NQ-CP du 11 octobre 2021 sur « l'adaptation sûr, flexible et efficace du COVID-19" ; de préparer des plans et des scénarios flexibles, scientifiques et efficaces pour la prévention et le contrôle de l'épidémie ; d’accélérer des tests, les isolements et les traitements des infectés et de promouvoir le redressement et le développement socio-économiques.

Les villes et provinces du ressort central doivent pousser l'amélioration de la capacité du système de santé, en particulier les soins de santé de base ; être prêtes à établir des stations médicales mobiles dans les foyers et les zones épidémiques ; organiser immédiatement la vaccination après avoir reçu de vaccins.

Le ministère de la Santé doit allouer d'urgence les vaccins reçus, en ordonnant aux localités d'organiser la vaccination dès leur réception. Les ministères de la Santé et de la Défense sont chargés d’aider les localités dans la vaccination.

Les ministères, les Comités de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, les Comités populaires à tous les niveaux devraient resserrer l'inspection de la prévention et du contrôle du COVID-19 dans les agences, unités, organisations et entreprises, aussi dans les hôpitaux, marchés, supermarchés, gares, aéroports… Il faut exiger une application stricte des mesures préventives, notamment le message 5K (Khau trang/Masque, Khu khuan/Désinfection, Khoang cach/Distance, Khong tu tap/Sans rassemblement et Khai bao y te/Déclaration) ; ne pas être négligents et subjectifs ; traiter strictement les violations de la prévention et du contrôle de l’épidémie.

Les Comités populaires des villes et provinces du ressort central continuent d'examiner et d'appliquer strictement les politiques visant à soutenir les personnes, conformément aux réglementations. -VNA