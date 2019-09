Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc vient de nommer un nouveau vice-ministre des Affaires étrangères et un nouveau vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Les vice-ministres Nguyên Minh Vu (à droite) et Lê Van Thanh. Photo : baochinhphu.vn

Le chef du Département des politiques extérieures du ministère des Affaires étrangères et ancien chef adjoint permanent du Secrétariat national de l’APEC 2017, Nguyên Minh Vu, a été promu vice-ministre des Affaires étrangères, selon la décision Nº1187/QĐ-TTg du Premier ministre en date du 16 septembre 2019.



Le ministère des Affaires étrangères compte désormais six vice-ministres : Bui Thanh Son, Lê Hoai Trung, Nguyên Quôc Cuong, Nguyên Quôc Dung, Tô Anh Dung et Nguyên Minh Vu.



Le membre du Comité du Parti de la province de Quang Nam (Centre) et vice-président du Comité populaire de la province de Quang Nam, Lê Van Thanh, a été nommé vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, selon la décision Nº1195/QD-TTg du Premier ministre en date du 16 septembre 2019. - VNA