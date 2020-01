Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dimanche, 19 janvier, à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le vice-Premier ministre Vu Duc Dam ont rendu hommage aux anciens dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement aujourd’hui décédés à l'occasion du Têt traditionnel.

Le Premier ministre Nguyên Xupan Phuc brûle des bâtonnets d’encens à la mémoire de Lê Duc Anh, ancien président de la République. Photo : VNA

Ils ont brûlé des bâtonnets d’encens à la mémoire de Nguyên Van Linh, ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam; de Vo Chi Công, ancien président du Conseil d’État ; de Lê Duc Anh, ancien président de la République ; de Vo Van Kiêt et de Phan Van Khai, anciens Premiers ministres ; ainsi que de Nguyên Huu Tho, ancien président de la République par intérim.A cette occasion, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également visité et offert des cadeaux aux familles des anciens dirigeants du Parti et de l’Etat. - VNA