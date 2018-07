Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Sengnouane Xayalat. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu mercredi 18 juillet à Hanoi le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Laos Sengnouane Xayalat, soulignant l’importance du maintien des visites et contacts de haut rang pour relever les obstacles et resserrer les liens bilatéraux.

Il a estimé les acquis obtenus par le Parti populaire révolutionnaire du Laos, sous la direction du gouvernement et la supervision efficace de l’AN. Il s’est réjoui de la coopération efficace entre les deux organes législatifs, notamment au sein des forums régionaux et internationaux.

Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que les deux organes législatifs soutiennent les changements en termes de mécanismes et politiques pour stimuler la coopération politique, diplomatique, de sécurité et de défense ; accélèrent la mise en œuvre des accords ; améliorent l’efficacité de la coopération commerciale et d’investissement ; et promeuvent les projets d’investissement.

Les deux parties doivent renforcer la connexion dans les transports et les communications, et l’énergie ; améliorer la qualité de la coopération dans l’éducation et la formation ; intensifier la sensibilisation auprès des deux peuples, surtout les jeunes, sur les relations de solidarité spéciales Vietnam-Laos.

Le Vietnam accélère la construction du nouveau siège de l’AN au Laos, a-t-il annoncé, demandant à la partie laotienne d’appliquer les mécanismes spéciaux au service du projet. «C’est un projet important et un symbole des liens bilatéraux », a-t-il souligné.

Sengnouane Xayalath, qui est également secrétaire du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos, a souligné que sa visite visait à renforcer le travail extérieur entre les deux organes législatifs. Il a exprimé le souhait d’apprendre les expériences du Vietnam dans l’établissement des relations de coopération avec les parlements du monde.

Le dirigeant laotien a tenu en haute estime la coordination entre les deux AN dans divers domaines. L’AN du Vietnam, le Conseil populaire de villes et provinces vietnamiennes soutiennent activement le Laos dans différents domaines. Il a remercié la partie vietnamienne pour son assistance à la construction du nouveau siège de l’AN du Laos.

Enfin, Sengnouane Xayalath a affirmé la fidélité et la volonté du Laos d’approfondir les relations avec le Vietnam, malgré les fluctuations de la situation du monde, souhaitant que les générations futures des deux pays continuent de les consolider -VNA