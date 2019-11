Le PM Nguyen Xuan Phuc, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau sont arrivés le 27 novembr à Séoul pour entamer une visite officielle en R. de Corée l'invitation du président Moon Jae-in.

Le Tribunal populaire de la province de Dong Nai (Sud) a condamné le 28 novembre Huynh Minh Tam et Huynh Thi To Nga à neuf et cinq ans d’emprisonnement, respectivement.