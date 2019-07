Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur du Panama, Servio S. Samudio (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Dans la matinée du 15 juillet, à Hanoi, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu l'ambassadeur du Panama, Servio S. Samudio, venu prendre congé au terme son mandat au Vietnam.

Le Premier ministre a félicité l'ambassadeur pour avoir terminé avec succès son travail au Vietnam et a largement contribué à promouvoir la coopération entre les deux pays. Les relations en matière politique, diplomatique, économique et commerciale entre le Vietnam et le Panama se sont développées de manière positive pendant le mandat de l'ambassadeur. Le commerce bilatéral a augmenté de 30% par rapport à 2014, année où l'ambassadeur a commencé à travailler. La coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et de la formation fait l’objet d’une attention particulière de la part des deux parties.

A cette occasion, il a remercié l'ambassadeur pour sa contribution à la promotion de la formation en espagnol à l'Université de Hanoi.

Impressionné par le développement du Vietnam, l’ambassadeur a remercié le Premier ministre, des chefs de ministères, des départements et des branches du Vietnam de leur soutien lui accordé lors de son mandat.

L'ambassadeur a estimé que les deux parties organiseraient de nombreuses activités pour célébrer le 45e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques en 2020. Il a affirmé que le Panama restait toujours à ses côtés et soutenait le Vietnam pour qu'il assume le rôle de président de l'ASEAN l'année prochaine et s'attendent à ce que le Vietnam soit une passerelle permettant au Panama d'entrer sur le marché de l'ASEAN.

« Le Panama est également prêt à jouer le rôle de passerelle permettant au Vietnam d’entrer sur le marché latino-américain », a-t-il dit. Il a remercié le gouvernement vietnamien d'avoir créé les conditions favorables aux deux parties de signer un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires (en juin dernier), aidant ainsi les entreprises et les citoyens des deux pays à renforcer les échanges.

L'ambassadeur a annoncé son intention de retourner au Vietnam pour assister à la course de Formule 1 qui se tiendra à Hanoi l'année prochaine.

Le Premier ministre a annoncé qu’il demandera au ministère des Affaires étrangères de collaborer étroitement avec le Panama pour l'organisation d'activités visant à célébrer le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement des relations avec les pays d'Amérique latine en général et le Panama en particulier avant de proposer aux deux pays de promouvoir la coopération dans le commerce et l’investissement, un domaine de grand potentiel. Les deux parties devraient continuer à promouvoir les négociations en vue de la signature de documents de coopération afin de créer un cadre juridique favorable à la coopération à long terme.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam n'était pas seulement une porte d'entrée du Panama sur le marché de l'ASEAN, mais également sur d'autres marchés dans le contexte où le Vietnam a signé des accords de libre-échange (ALE) avec 15 pays du groupe du G20. -VNA