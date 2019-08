Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à la cérémonie célébrant le 70e anniversaire de la libération de la province de Bac Kan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le matin du 24 août, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu une séance de travail avec des responsables de Thai Nguyen, les exhortant à faire de cette province un nouveau pôle de croissance de la région montagneuse du Nord.

Le chef du gouvernement a salué les résultats de la conférence de promotion de l’investissement, organisée en juillet dernier et attirant 44 investisseurs et 62 nouveaux projets cumulant plus de 115.000 milliards de dongs de capitaux enregistrés.

Il a demandé aux autorités provinciales de redoubler leurs efforts pour atteindre des objectifs socioéconomiques fixés, d’améliorer le niveau de vie des habitants locaux, notamment ceux issus d’ethnies minoritaires.

A cette occasion, il est allé offrir des baguettes d'encens en mémoire du Président Ho Chi Minh dans la Maison traditionnelle du comité provincial du Parti communiste du Vietnam et dans la zone des vestiges des jeunes volontaires locaux.

Lors de la séance de travail, l’après-midi du même jour, avec les responsables de Bac Kan, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné l’importance de la réduction de la pauvreté, de la restructuration du secteur agricole local ainsi que du développement des infrastructures.

Appréciant les efforts de la province dans l’édification du label pour les produits agricoles locaux tels que le thé Shan tuyêt ou les vermicelles de canna (mien dong), le chef du gouvernement a encouragé les autorités locales à améliorer la qualité de leurs produits agricoles et à attacher l’importance au développement de la sylviculture et de l’industrie de la transformation.

Il a exhorté Bac Kan à moderniser ses infrastructures et améliorer la qualité de ses ressources humaines afin d’attirer plus d’investissements.

Le soir du 24 août, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie célébrant le 70e anniversaire de la libération de la province de Bac Kan.

Dans son discours, le Premier ministre a tenu en haute estime les réalisations obtenues par les autorités et habitants locaux ainsi que leurs contributions ces 70 dernières années à l’œuvre d’édification et de défense nationale.

Il a demandé à cette province d’intensifier l’application de hautes technologies dans les secteurs agricole et sylvicole, de mieux exploiter les potentialités de l’industrie minière, de transformation, de fabrication ; de l’artisanat et du tourisme.

Il a également demandé de moderniser les infrastructures locales, notamment dans le transport, pour améliorer la connectivité avec d’autres localités de la région montagneuse du Nord et avec la capitale de Hanoï.

Bac Kan doit améliorer son environnement d’affaires et sa capacité de compétitivité, assurer la conformité entre le développement économique et la garantie de la défense nationale, de la sécurité et de l’ordre social, a-t-il ajouté. -VNA