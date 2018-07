Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la cérémonie d’ouverture du Sommet et de l’Exposition internationale de l’industrie 4.0 - 2018. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté vendredi matin à la cérémonie d’ouverture du Sommet et de l’Exposition internationale de l’industrie 4.0 - 2018, qui a lieu jeudi 12 et vendredi 13 à Hanoi.

Nguyen Xuan Phuc participera également à une séance de dialogue spéciale avec des experts et des entrepreneurs dans le domaine des technologies, en marge de cet évènement.

Ayant pour thème «La vision et la stratégie de développement dans la 4e révolution industrielle », le Sommet de l’industrie 4.0 – 2018, organisé par le gouvernement vietnamien en collaboration avec la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, attire près de 1.800 délégués venant d'organes gouvernementaux, de localités, d’organisations internationales et d’entreprises.

En marge du Sommet de l’industrie 4.0, présidé par le Premier ministre et le chef de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, ont lieu également cinq colloques internationaux et une exposition internationale sur l’industrie 4.0.

Avant d’assister au sommet, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a coupé la bande d’inauguration de l’exposition internationale sur l’industrie 4.0 avec près de 50 stands des groupes de technologies de premier rang mondial qui exposent des solutions technologiques modernes, telles que le computer-integrated manufacturing (CIM, ou production intégrée par ordinateur), l’usine intelligente, la technologie blockchain…, pour donner un aperçu et une stratégie de développement industriel intelligent à l’ère de l’industrie 4.0.

Un des traits saillants de l’exposition est la présence de Sophia, le premier robot au monde à obtenir la citoyenneté saoudienne, qui a répondu à certaines questions des délégués sur le développement durable, l’application de l’intelligence artificielle dans la production mondiale et plus particulièrement vietnamienne.

Dans son discours d’ouverture du Sommet de l’industrie 4.0, le chef de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Van Binh, a souligné que l’exploitation juste et opportune des solutions offertes par la révolution industrielle 4.0 était un défi commun à tous les pays, notamment pour le Vietnam, un pays en développement. La révolution industrielle ouvre plusieurs opportunités dans l’élévation du niveau technologique, de la productivité et de la compétitivité dans la chaîne de valeur mondiale et crée un grand changement dans les affaires plus durables et des opportunités pour les entreprises de start-up. Elle aide également les pays en développement à raccourcir le processus de l’industrialisation.

Par ailleurs, si le pays n'accède pas à toutes les technologies dont il a besoin, il devra faire face, en plus de la compétition d'autres nations moins en retard, à un surplus de main-d’œuvre non qualifiée et à des inégalités sociales accrues.

De plus, le développement de la toile à l’ère de la révolution industrielle 4.0 conduira à la frontière douce, au pouvoir doux, à la cybersécurité et à la sécurité non traditionnelle, à la cyber-criminalité transnationale, cela demande une résilience active et une bonne maîtrise technique pour assurer la souveraineté et la sécurité des populations et du pays.

Selon l’agenda, vendredi midi, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc assistera à la séance de dialogue intitulée « Préconisation et politique sur la participation active à la révolution industrielle 4.0 du Vietnam ». -VNA