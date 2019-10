L'empereur Naruhito au sanctuaire du palais impérial à Tokyo, avant la cérémonie d'intronisation du 22 octobre 2019. (Source: AFP / Getty)

Tokyo (VNA) – A l’invitation du gouvernement japonais, le 22 octobre, à Tokyo, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie d’intronisation de l’empereur du Japon Naruhito.

La cérémonie d’intronisation de l'empereur Naruhito a été solennellement organisée au palais impérial de Tokyo en présence de 2.000 invités, dont des chefs d'Etat et dignitaires de quelque 180 pays.

Lors de la cérémonie, l’empereur Naruhito a promis qu’il priera toujours pour le bonheur du peuple japonais et la paix mondiale, faisant également part de son engagement à se tenir "au côté de la population pour remplir (ses) obligations de symbole de la Nation et de l'unité du peuple du Japon ».

La présence du chef du gouvernement vietnamien à cet événement est une illustration de l’importance que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique approfondi avec le Japon, ainsi que des avancées notables des relations bilatérales et de la volonté de Hanoï de développer de belles relations avec le nouvel empereur et la famille royale du Japon.

Le Vietnam et le Japon ont établi leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973. En mars 2014, les deux pays ont établi un partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie.

Les relations vietnamo-japonaises sont actuellement dans leur meilleure période depuis l’établissement des liens diplomatiques.

Le Japon est un partenaire économique de premier rang du Vietnam. Il est son plus grand bailleur d’aides publiques au développement (APD), son 2e investisseur étranger et son 4e partenaire commercial en 2018. La coopération entre les deux pays en matière de défense et de sécurité, de développement des ressources humaines, etc. ont obtenu des succès importants. -VNA