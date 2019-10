Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les représentants du gouvernement japonais à l'aéroport (Photo: VNA)



Tokyo (VNA) – Mardi matin (heure locale), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est arrivé à l’aéroport international Narita, à Tokyo, au Japon, pour assister à la cérémonie d’intronisation de l’empereur japonais Naruhito.

Le chef du gouvernement vietnamien a été accueilli à l’aéroport par les représentants du ministère japonais des Affaires étrangères et l’ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hong Nam.

Plus de 400 chefs d’Etat et dirigeants de haut rang de plus de 190 pays, des régions et organisations internationales assisteront à la cérémonie qui se tiendra mardi après-midi.

La présence du chef du gouvernement vietnamien à cet événement est une illustration de l’importance que le Vietnam accorde à son partenariat stratégique approfondi avec le Japon, ainsi que des avancées notables des relations bilatérales et de la volonté de Hanoï de développer de belles relations avec le nouvel empereur et la famille royale du Japon.

Le Vietnam et le Japon ont établi leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973. En mars 2014, les deux pays ont établi un partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie.

Les relations vietnamo-japonaises sont actuellement dans leur meilleure période depuis l’établissement des liens diplomatiques.

Le Japon est un partenaire économique de premier rang du Vietnam. Il est son plus grand bailleur d’aides publiques au développement (APD), son 2e investisseur étranger (selon les calculs cumulatifs) et son 4e partenaire commercial (2018). Au cours des neuf premiers mois 2019, les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à 29,16 milliards de dollars, soit une hausse de 5,6% en un an.

A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc aura des contacts bilatéraux. -VNA