Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue népalais KP Sharma Oli.



Hanoi (VNA) - Le matin du 13 mai, le Premier ministre népalais KP Sharma Oli a mis fin avec succès à sa visite officielle au Vietnam sur invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Dans le cadre de sa visite, le Premier ministre KP Sharma Oli, a déposé une gerbe au mémorial des martyrs et rendu hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée. Il a eu un entretien avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, une entrevue avec la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan. Il a assisté et s’est adressé à la cérémonie de Vesak 2019, a rendu visite à des responsables et à des étudiants de l'Académie politique nationale d'Ho Chi Minh, et a assisté et a pris la parole au colloque d'affaires Vietnam-Népal.

À cette occasion, les deux parties ont publié une déclaration commune entre le Vietnam et le Népal partageant une vision commune de l’élargissement et de l’approfondissement de l’amitié traditionnelle dans tous les domaines.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges de délégations et les contacts à tous niveaux. Elles se sont félicitées de la signature d'un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, d'un mémorandum d'accord sur le mécanisme de consultation bilatérale entre les deux ministères des Affaires étrangères et de la lettre d'intention relative à la négociation et à la signature de l'accord-cadre de coopération en matière de commerce et d'investissement.

Les deux parties ont indiqué que la coopération économique et commerciale bilatérale était encore faible comparée au potentiel et à la force de chaque pays. Elles ont demandé aux ministères et branches concernés d’étudier et de mettre en place des mécanismes de coopération économique et commerciale, encourageant les entreprises des deux pays à étudier le marché, à participer aux activités de connexion commerciale, en particulier dans des domaines tels que les équipements électriques, le café, le thé, les fruits de mer, les vêtements, les chaussures, et à rechercher la coopération dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, le tourisme.

Les deux parties sont convenues d'examiner les propositions relatives à l'accès au marché des produits agricoles potentiels de chaque pays, de promouvoir l'échange d'informations et la coopération dans le domaine de la recherche en sciences et technologies agricoles ; et d’échanger des expériences en matière d'application de la loi et des informations sur les crimes, envisageant à négocier et à signer des documents de coopération afin de créer un cadre juridique en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, avec une priorité portant sur l'accord entre le ministère de la Sécurité publique du Vietnam et le ministère des Affaires intérieures du Népal sur la prévention et la lutte contre la criminalité.

Le Vietnam et le Népal sont convenus de renforcer les échanges et la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme et de l’échange entre les deux peuples, promouvoir la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que la science et la technologie, l'information et la communication, la logistique et la prévention des catastrophes.

Les deux parties ont partagé de nombreux points de vue communs sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, affirmé qu'il est important de respecter pleinement la Charte des Nations Unies, les principes et les normes du droit international, réaffirmant la détermination de maintenir le multilatéralisme et de trouver des solutions aux problèmes communs, soulignant la nécessité de la coopération pour un ordre mondial juste, égal et inclusif, fondé sur le droit et la démocratie. -VNA