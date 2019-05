Le Premier ministre de la République démocratique fédérale du Népal KP Sharma Oli. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre de la République démocratique fédérale du Népal KP Sharma Oli, accompagné de son épouse, commence le 9 mai sa visite officielle au Vietnam et participera à la Journée du Vesak de l'ONU 2019, sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Sa visite intervient dans le contexte de bon développement des relations d'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Népal. La coopération économique et commerciale bilatérale est en plein essor.

En outre, de plus en plus de touristes et fidèles bouddhistes vietnamiens se rendent au Népal.

Les deux parties s'entraident et collaborent étroitement au sein des forums internationaux, notamment à l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Le Vietnam et le Népal ont établi leurs relations diplomatiques en 1975. -VNA