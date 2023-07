Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung accueille le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim accompagné de son épouse et d'une haute délégation malaisienne, est arrivé le 20 juillet à l'aéroport international de Noi Bai, entamant sa visite officielle au Vietnam les 20 et 21 juillet 2023, sur invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Il a été accueilli à l'aéroport par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung, le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet, l'ambassade du Vietnam en Malaisie Dinh Ngoc Linh, le directeur du Département du protocole d'État du Vietnam Nguyen Viet Dung, etc.



Cérémonie d'accueil du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Il s'agit de la première visite officielle du Premier ministre Anwar Ibrahim au Vietnam depuis sa prise de fonction en décembre 2022. La visite intervient dans un contexte de bon développement des relations entre les deux pays. Les deux parties ont rehaussé leurs relations au statut de partenariat stratégique en 2015. Cette visite a lieu au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (30 mars 1973-30 mars 2023). -VNA