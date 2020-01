Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith effectue une visite au Vietnam et co-préside, pendant son séjour du 2 au 4 janvier, la 42e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos à Hanoï.



Le Premier ministre laotien est accompagné, entre autres, par le vice-Premier ministre Sonexay Siphandone, également ministre du Plan et de l’Investissement et président du Comité de coopération Laos-Vietnam ; le ministre des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith ; le ministre de la Sécurité publique, Vilay Lakhamphong ; le ministre de l’Information, de la Culture et du Tourisme, Kikeo Khaykhamphithoune ; le ministre Phet Phomphiphak, chef du bureau du Premier ministre ; le ministre de l’Energie et des Mines, Khammany Intharath ; la ministre de l’Industrie et du Commerce, Khemmany Phonsena ; et le ministre des Travaux publics et des Transports, Bounchanh Sinthavong.



La 42e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos affirme la priorité accordée par les deux pays à la consolidation de leur grande amitié, de leur solidarité spéciale, de leur coopération intégrale et à la promotion de leur confiance politique mutuelle.



Le Vietnam et le Laos entretiennent des relations spéciales et de longue date, cultivées par les générations de dirigeants et des deux peuples vietnamiens et laotiens.



Ces relations, notamment politiques et diplomatiques, ne cessent de se développer ces dernières années. En août 2019, les deux parties ont échangé de plus de 120 délégations. Les deux parties ont organisé avec succès la 41e réunion du Comité intergouvernemental sous la houlette des deux Premiers ministres.



Les deux parties ont collaboré étroitement au sein des forums régionaux et internationaux et coopéré avec d’autres pays membres de l’ASEAN pour édifier la Communauté de l’ASEAN et consolider leur solidarité et leur consensus dans le règlement de questions stratégiques, y compris celles liées à la Mer Orientale.



Le Laos soutient activement le Vietnam qui assume cette année la présidence de l’ASEAN et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.



Sur le plan économique, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 940 millions de dollars au cours des dix premier mois de 2019 et sont estimés à 1,1 - 1,2 milliard de dollars l’an dernier, soit une hausse de 12,6% en glissement annuel.



Le Vietnam était le troisième investisseur étranger au Laos avec 413 projets cumulant 4,22 milliards de dollars. Il a octroyé au Laos 3.250 milliards de dongs d’aide non remboursable (135,4 millions de dollars) entre 2016 et 2020, 707 milliards de dongs en 2019, en hausse de 18,4% par rapport à 2018.



Le nombre total d'étudiants laotiens au Vietnam a atteint 14.656 et le nombre d'étudiants vietnamiens au Laos, 260. Le Vietnam a ouvert 24 formations de courte durée à l'intention de 497 cadres et fonctionnaires laotiens.