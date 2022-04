Le Premier ministre lao Phankham Viphavan reçoit le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a rendu le 11 avril une visite de courtoisie au Premier ministre lao Phankham Viphavan.

Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le ministre Nguyen Hong Dien a copréside la 12e conférence sur la coopération dans le développement du commerce frontalier Vietnam – Laos, le Forum d'affaires Vietnam-Laos et a eu des entretiens avec les ministres lao de l'Énergie et des Mines, Davong Phonekeo et de l’Industrie et du Commerce Khampheng Xaysompheng.

Le ministre Nguyen Hong Dien a informé le Premier ministre lao des résultats et propositions sur la coopération bilatérale dans le commerce, l’énergie et l’exploitation minière.

Sur le plan commercial, les échanges bilatéraux ont connu une forte croissance malgré l’impact du COVID-19. En 2021, ils ont atteint 1,37 milliard de dollars, en hausse de 33,3% en glissement annuel et de 10% des objectifs fixés.

Sur le plan énergétique, les gouvernements vietnamien et lao ont signé en 2016 un protocole d’accord de coopération dans le développement de projets hydroélectriques, le raccordement de réseaux d’électricité du Vietnam et du Laos et l’importation de l’électricité du Laos et un accord de coopération dans le développement des ouvrages énergétiques, d’électricité et de gisements en 2019.

À ce jour, le gouvernement vietnamien a approuvé la proposition d’importer de l’électricité du Laos. Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a signé 18 contrats de vente d'électricité de gré à gré (communément appelés PPA) avec des partenaires lao.

Afin de renforcer la coopération en matière d'approvisionnement en électricité dans l’avenir, le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère lao de l'Énergie et des Mines ont convenu d'accélérer l'avancement des projets de raccordement de réseaux d’électricité du Laos et du Vietnam ainsi que d’étudier et de faire rapport aux gouvernements des deux pays pour envisager d'augmenter la quantité d'électricité fournie en fonction des besoins et des capacités des deux parties. Les aspects environnementaux doivent également être soigneusement pris en compte dans le processus de coopération bilatérale.

Le Vietnam et le Laos disposent encore d'une large marge de coopération dans l'investissement, le commerce et le commerce des minerais pour assurer l’approvisionnement des matières premières dans le contexte de perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Dans le cadre de sa visite de travail au Laos , le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a coprésidé le Forum d'affaires Vietnam-Laos. Photo: VNA

En particulier, après la proposition du ministre Nguyen Hong Dien, quelques entreprises laotiennes ont exprimé leur volonté de coopérer pour fournir du charbon stable et à long terme au Vietnam afin de répondre aux besoins de production d'électricité et d'azote, ainsi que de coopérer avec des entreprises vietnamiennes dans l’exploitation de mines de fer, d'or, de manganèse et de silicium.

Appréciant les résultats de la coopération entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les ministres lao de l'Énergie et des Mines, de l’Industrie et du Commerce, le Premier ministre lao a déclaré que le Parti, l’État, le gouvernement et le peuple laos accordaient toujours la première priorité à la consolidation et la promotion des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale avec le Vietnam.

Il a demandé aux ministres vietnamien et lao d’intensifier leur partage d’informations, d’expériences et de chercher à améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale dans le commerce, l’énergie et l’exploitation minière. -VNA