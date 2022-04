Pour servir au mieux les SEA Games 31, la compagnie d’électricité de Phu Tho a investi plus de 8,6 milliards de dongs pour reclasser le système de transmissio

Une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 28 martyrs du 10e corps des commandos de Rung Sac a eu lieu le 27 avril dans le district de Nhon Trach, province de Dong Nai (Sud).

Une délégation de dirigeants du Parti et de l’État a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, le 27 avril à l’occasion des 47 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale

Le Mois d'action pour les enfants 2022 sera lancé en juin, sur le thème "Ensemble pour protéger les enfants et donner la voix pour prévenir et lutter contre les abus et la violence à leur encontre ».