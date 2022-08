Hanoï, 6 août (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités de maintenir la vigilance contre le COVID-19 lors d'une réunion le 6 août à Hanoï.

Lors d ela réunion. Photo : VNA

S'exprimant lors de la réunion du Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du COVID-19, le chef du gouvernement a souligné l'importance de la vaccination et a exhorté les ministères, les secteurs et les localités, en particulier le ministère de la Santé, à intensifier le travail de communication.La résurgence de l'épidémie de COVID-19 doit être empêchée, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui est également chef du comité, soulignant les trois piliers de la lutte qui sont les tests, la quarantaine et le traitement.Compte tenu de l'apparition de nouvelles épidémies, le Premier ministre a déclaré qu'il était nécessaire d'assurer les ressources, la qualité des soins de santé préventifs et des infrastructures médicales, et d'améliorer les soins de santé de base.La ministre de la Santé par intérim, Dao Hông Lan, a indiqué lors de la réunion qu'au cours des sept premiers mois de cette année, le pays a enregistré plus de 9 millions de cas de COVID-19, dont le nombre de guérisons a atteint plus de 8,5 millions et de décès, 11.000.Au 4 août, quelque 247 millions de doses de vaccins COVID-19 avaient été administrées, plaçant le Vietnam parmi les pays ayant la couverture vaccinale la plus élevée.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé que les groupes ciblés reçoivent les troisième et quatrième injections, et que les enfants âgés de 5 à 12 ans reçoivent la deuxième au cours de ce mois.Le dirigeant a réitéré l'esprit d'une adaptation sûre et flexible à la pandémie et d'un contrôle efficace pour accélérer la reprise économique rapide et le développement durable.Il a demandé au ministère du Plan et de l'Investissement de donner des directives sur les procédures d'appel d'offres relatives à l'acquisition des équipements médicaux, et de gérer les obstacles aux travaux.Plus de 82.000 milliards de dongs (3,5 milliards de dollars) ont été alloués jusqu'à présent, au profit de 728.488 employeurs et 49,94 millions d'employés et d'autres groupes touchés par la pandémie, a noté le dirigeant, demandant au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de charger les localités de mieux mettre en œuvre de telles politiques.Pham Minh Chinh a également appelé à davantage d'efforts dans la lutte contre la corruption et à une coopération internationale renforcée dans la prévention et le contrôle du COVID-19.Lors de la réunion, les représentants des localités ont suggéré que le gouvernement accorde plus d'attention aux politiques envers les agents de santé au niveau local et au secteur des soins de santé préventifs.Le ministère de la Santé devrait mettre à niveau les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 dans les zones industrielles et les installations de production et commerciales, et continuer à aider les localités avec des fournitures médicales dans les combats, ont-ils déclaré.-VNA