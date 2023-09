Hanoï, 30 septembre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 30 septembre à Hanoï la réunion périodique du gouvernement et la conférence en ligne entre le gouvernement et les localités, axées sur l'évaluation de la situation socio-économique et la répartition du capital public.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a exigé de se concentrer sur la garantie des bons bilans de l'économie, la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation, la promotion de la croissance, le bien-être social, la lutte contre la corruption et les actions négatives, la sécurité et la défense, et le maintien d'un environnement de paix en faveur du progrès du pays.Il a également exhorté les provinces à surveiller de près la situation, à adopter des politiques appropriées et à donner la priorité à la croissance de la production industrielle, en particulier la transformation et la fabrication.A l'occasion, Pham Minh Chinh a recommandé des efforts pour améliorer les infrastructures stratégiques, la formation des ressources humaines, la modernisation et l'industrialisation, afin d'assurer une restructuration rapide et durable de l'économie.En référence aux missions des mois restants de l'année, le Premier ministre a exigé de garantir la synchronicité entre les politiques, notamment monétaires et fiscales, stimuler trois forces motrices : l’investissement, la production et la consommation, accélérer le décaissement du capital public, déployer le programme de redressement et de développement socio-économiques.Il a également mentionné la tâche de développer des industries et des domaines émergents tels que la production de puces semi-conductrices, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, l'énergie propre et la croissance économique, l'économie verte et circulaire.Le Premier ministre a confié à la Banque d'État la tâche d'intensifier l'accès au crédit des résidents et des entreprises, au ministère des Finances, l’adoption de politiques d’exonération et de réduction fiscales.Parallèlement, le ministère du Plan et de lInvestissement doit accélérer les décaissements de capitaux et améliorer les réglementations visant à attirer les investissements dans la science, la technologie et l'innovation et le ministère de l'Industrie et du Commerce a la responsabilité de stimuler le développement des énergies propres et de respecter les accords de libre-échange.Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural est chargé de garantir la production agricole et les sources d'approvisionnement en produits agricoles, et le ministère de la Construction a pour tâche de rendre compte au chef du gouvernement de la mise en œuvre du Plan de construction d'un million de logements sociaux et de résoudre les difficultés du marché immobilier. D'autres ministères se sont également vu confier des tâches correspondantes par le Premier ministre. - VNA