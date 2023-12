Le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat accueille le Premier ministre de Biélorussie Roman Golovchenko à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre de Biélorussie Roman Golovchenko, accompagné d'une délégation de haut rang du gouvernement biélorusse, est arrivé mercredi soir 6 décembre à Hanoï, entamant sa visite officielle au Vietnam du 6 au 9 décembre, sur l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Il a été accueilli à l'aéroport international de Noi Bai par le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, l'ambassadeur du Vietnam en Biélorussie Nguyen Van Ngu, l'ambassadeur de Biélorusse au Vietnam Uladzimir Baravikou et d'autres.

La visite du Premier ministre biélorusse devrait créer un nouvel élan pour consolider et renforcer les relations entre le Vietnam et la Biélorussie. Dans le cadre de la visite, les dirigeants des deux pays examineront et évalueront le processus de coopération et discuteront des étapes spécifiques pour promouvoir les relations de coopération dans les temps à venir. -VNA