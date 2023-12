Hanoï, 11 décembre (VNA) – Le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Manet, également vice-président du Parti du Peuple cambodgien (CPP), en visite officielle au Vietnam, a été reçu lundi, 11 décembre, à Hanoï par le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong.

Lors de la réception. Photo : VNA

Lors de la réception, le dirigeant vietnamien a déclaré que le Vietnam soutient toujours le processus de construction et de développement national du Cambodge.

Il a exprimé sa conviction que sous le règne du Roi, sous la direction du Sénat et de l'Assemblée nationale et sous la direction du gouvernement dirigé par le Premier ministre Hun Manet, le peuple cambodgien continuera à obtenir de nombreuses réalisations nouvelles et encore plus grandes et réaliser avec succès le Programme politique du CPP pour la période 2023-2028 et la stratégie pentagonale définie par le gouvernement.



Soulignant la tradition de solidarité et de soutien mutuel entre le PCV et le CPP et les deux pays, et décrivant les relations entre le PCV, le CPP et le Parti révolutionnaire populaire lao (LPRP) et les trois nations indochinoises comme des atouts précieux et le plus grand et le plus important source de force, il a déclaré que, dans la nouvelle période, les deux parties doivent continuer à préserver et à entretenir les relations Vietnam-Cambodge pour un développement ultérieur.

Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (droite) et le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Manet, également vice-président du Parti du Peuple cambodgien. Photo : VNA



Le leader du PCV a suggéré que les deux parties mettent en œuvre efficacement le contenu de la réunion entre les hauts dirigeants des deux Partis, la réunion entre les dirigeants du PCV, du PCP et du LPRP dans divers domaines et l'accord de coopération conclu lors de la 20e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge.

Il a insisté sur la nécessité pour Hanoï et Phnom Penh d'intensifier leur coopération, notamment dans les domaines de l'économie, de la défense, de la sécurité, et de continuer à se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux.



Le Premier ministre Hun Manet, pour sa part, a estimé que sous la direction du PCV et sous la direction du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, le peuple vietnamien récolterait de plus en plus de réalisations, mettant en œuvre avec succès la Résolution adoptée par le 13e Congrès national du Parti.



Il a exprimé sa fierté de sa contribution à l'entretien et au développement des relations Cambodge-Vietnam dans divers rôles au sein de l'armée cambodgienne et du syndicat de la jeunesse dans le passé et dans son poste actuel de Premier ministre.



Exprimant ses profonds remerciements au Vietnam pour son soutien au Cambodge dans sa lutte pour la libération nationale d’hier et l’aide pour le peuple cambodgien à sortir du régime génocidaire et dans l’œuvre actuelle du développement national, il a affirmé que le Cambodge se joindrait au Vietnam pour protéger, préserver et développer davantage les relations bilatérales vers un nouveau sommet et les transmettre aux générations futures.



Tout en informant son hôte des résultats de son entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre Hun Manet a affirmé que le Cambodge poursuivrait les stratégies de développement, les lignes directrices et la politique extérieures énoncées par le PCP, et chérirait, développerait et approfondirait ses liens avec le Vietnam.



Il s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les traités et accords conclus par les hauts dirigeants du PCV, du PCP et des deux pays, contribuant ainsi à préserver et à renforcer la solidarité entre les deux Partis, les États et les peuples des deux pays. ainsi qu'au sein du PCV, du CPP et du LPRP, ainsi qu'au Vietnam, au Cambodge et au Laos.- VNA