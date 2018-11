Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, à la tête d’une délégation de haut rang du gouvernement cambodgien, effectuera une visite officielle au Vietnam du 6 au 8 décembre.

Cette information a été rendue publique le 29 novembre à Hanoï par le ministère vietnamien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Vietnam et le Cambodge sont des proches voisins et sont liés par des relations d’amitié traditionnelle de longue date. Ces relations, qui ont été cultivées par plusieurs générations de dirigeants et les habitants des deux pays, au moyen des efforts et du sang de nombreuses générations de Vietnamiens et de Cambodgiens, constituent un bien commun inestimable des deux nations.

Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 24 juin 1967. Les relations politiques entre les deux pays se développent heureusement.

Le Vietnam est le 5e des 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec un fonds d'investissement de 2,89 milliards de dollars dans 190 projets en 2017 tandis que le Cambodge compte 18 projets opérationnels au Vietnam d'un fonds de plus de 548 millions de dollars. Les deux pays s’efforcent de porter à 5 milliards de dollars le commerce bilatéral dans les années à venir. -VNA