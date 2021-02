Carte du complexe industriel de Nam Son - Yên Lu, dans le district de Yên Dung, province de Bac Giang . Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a eu un document approuvant la proposition du ministère du Plan et de l'Investissement d'ajuster et de compléter la planification du développement des zones industrielles (ZI) de la province de Bac Giang (Nord).

Selon ce texte, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a approuvé la proposition du ministère du Plan et de l'Investissement de créer les ZI de Yên Lu, Yên Son – Bac Lung et Tân Hung, ainsi que d’élargir la superficie de celles de Quang Châu, de Hoa Phu et de Viêt Han.

Le chef du gouvernement a demandé au Comité populaire provincial d’assurer les formalités juridiques et d’harmoniser les intérêts des parties prenantes.

Le Comité populaire provincial doit demander au Comité provincial de gestion des ZI de contrôler et de superviser la construction des systèmes d’évacuation des eaux et de traitement des eaux usées dans les ZI, conformément à la loi.

La province de Bac Giang compte actuellement 6 ZI sur une superficie de 1.462 ha, regroupant 317 projets. -VNA