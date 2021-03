Hanoï (VNA) - Les entreprises fournissant des services de portefeuille électronique et de télécommunications peuvent demander l'autorisation pour piloter le déploiement du service Mobile Money à partir du 9 mars.

Le Premier ministre accepte la mise en œuvre expérimentale du service Mobile Money. Photo d'illustration

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient de signer une décision sur la mise en fonctionnement à titre expérimental du service Mobile Money. La période pilote est de 2 ans, à partir du 9 mars.



Mobile Money contribuera au développement des paiements autres qu'en espèces, en améliorant l'accès et l'utilisation des services financiers, en particulier dans les zones rurales, montagneuses, reculées, frontalières et les îles du Vietnam.



Peuvent participer au projet pilote d'argent mobile les entreprises autorisées à fournir des services d'intermédiaires de paiement par portefeuille électronique et les opérateurs de télécommunications.



Selon la décision, ces entreprises fournissent des services aux clients dont la carte d'identité ou le passeport coïncide avec les informations d'enregistrement de l'abonné mobile et est identifié et authentifié conformément à la réglementation. Dans le même temps, les abonnés à la téléphonie mobile doivent également les activer et les utiliser en continu pendant au moins 3 mois consécutifs depuis le moment de l'inscription pour ouvrir et utiliser le service d'argent mobile.



Chaque client est autorisé à ouvrir un seul compte Mobile Money dans chaque entreprise pilote. Le total des transactions pour un compte de ce type ne doit pas dépasser 10 millions de dongs par mois pour toutes les transactions - retrait, transfert d'argent et paiement.



Les résultats de la mise en œuvre expérimentale de Mobile Money serviront de base pour examiner, développer et publier des réglementations juridiques officielles pour la fourniture de ce service au Vietnam. -CPV/VNA