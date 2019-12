Hanoi, 9 décembre (VNA) - La Commission militaire centrale a organisé le 9 décembre une conférence politico-militaire de l’Armée, afin d’évaluer la mise en œuvre des tâches militaires en 2019 et lancer les missions pour 2020. Le membre du Bureau politique, Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, était présent.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à la conférence politico-militaire de l’Armée 2019. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les réalisations en 2019 de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense et de l’armée dans son ensemble.

En 2019, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense se sont concentrés sur la direction de toute l'armée pour bien comprendre, respecter strictement les directives et politiques du Parti, les lois de l'État, se sont unis et se sont efforcés d'accomplir les tâches assignées.

En particulier, le ministère de la Défense a bien rempli sa fonction d’état-major stratégique auprès du Parti et de l'État en matière militaire et de défense, traitant rapidement et efficacement les situations.

Au cours de l'année, la question émergente a été la situation en mer Orientale. Les forces militaires ont fait preuve de courage, de responsabilité, d'initiative et de sensibilité dans l'évaluation de la situation compliquée en mer pour rendre compte rapidement au Bureau politique et au Premier ministre de nombreuses lignes directrices et politiques visant à promouvoir la synergie, la lutte résolue, persistante et flexible, contribuant à la protection des activités gazo-pétrolières et de l'économie maritime, préservant la souveraineté territoriale et créant un environnement de paix et de stabilité pour construire et développer le pays.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a estimé qu'avant la période compliquée et délicate de la sécurité intérieure, l'Armée travaillait en étroite collaboration avec la police et d'autres forces pour combattre et déjouer le complot de mouvements, troubles, protestations des forces hostiles; participer au maintien de l'ordre et de la sécurité, en protégeant absolument les événements politiques du pays, en particulier le sommet Etats-Unis-République populaire et démocratique de Corée, en contribuant à affirmer le rôle, la responsabilité et le prestige du Vietnam et contribuer à la paix régionale et mondiale.

Pour l’année 2020, le chef du gouvernement a demandé instamment que la surveillance soit renforcée, de surveiller de près la situation, en particulier les incidents complexes, afin de conseiller le PCV et l'État en temps opportun pour des solutions appropriées, contribuant ainsi à la protection de l'intégrité territoriale.

Il a proposé d'accorder une plus grande attention à l'élévation de l'efficacité du combat dans le cyberespace et au développement de la force intégrale de l'ensemble du système politique, parallèlement à l'amélioration de l'efficacité du travail de relations extérieures et à la préparation des événements militaires et de défense de 2020 - Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN.-VNA