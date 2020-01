Photo : VNA

Tra Vinh (VNA) - Le 14 janvier, la province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong a solennellement organisé une cérémonie de célébration de son 120e anniversaire de la création et accueilli l’Ordre du Travail de première classe du président du Vietnam, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

La cérémonie a vu aussi la présence du secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, des dirigeants, des ministères et des branches du ressort central et des représentants des villes et provinces du delta du Mékong.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Tran Tri Dung, a passé en revue l’histoire de la province de Tra Vinh ainsi que des traditions révolutionnaires de l’organisation provinciale du Parti, de l’armée et de la population de cette localité durant deux résistances pour l’indépendance, l’édification et le développement du pays.

Tra Vinh a bien exploité ses potentiels, ses atouts ; investi dans les ouvrages de communications, d’électricité, d’hydraulique ; appliqué les sciences et technologies dans le développement de la production dans l’industrie, l’aquiculture et l’aquaculture. Tra Vinh a enregistré une croissance annuelle du produit intérieur brut régional (GRDP) de plus de 11%. Pour l’heure, 55 communes répondent aux normes de la Nouvelle ruralité, soit 64,7% du nombre total des communes de cette localité et le taux des familles démunies reste à 3,33%.

S’exprimant à cette cérémonie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a tenu en haute estime les efforts de Tra Vinh pour atteindre ses acquis dans l’édification et le développement socio-économique. Il a appelé cette province de valoriser des acquis atteints, remédier des faiblesses existantes, améliorer son environnement d’investissement. En plus, il a demandé à Tra Vinh de mener à bien la mission de sensibilisation auprès des mass, la mission de religion pour renforcer le grand bloc d’union nationale.

A l’occasion du Nouvel An du Rat, Nguyen Xuan Phuc a adressé ses meilleurs vœux à l’organisation provinciale du Parti, à l’armée et à la population de Tra Vinh.-VNA