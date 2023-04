Quang Tri (VNA) – Un lot de 15 tonnes de riz bio provenant d’agriculteurs de la province de Quang Tri (Centre) a été exporté pour la première fois vers le marché européen.

Des responsables du Comité populaire de la province de Quang Tri ont assisté à la cérémonie d’exportation du premier lot de riz bio Quang Tri vers le marché européen. Photo : VGP

Nguyên Quôc, agriculteur de la coopérative Kim Long, dans la commune de Hai Quê, district de Hai Lang, province de Quang Tri a déclaré: "Notre riz bio n’utilise pas de produits phytosanitaires ou d’engrais chimiques, apportant de nombreux avantages en termes d’environnement, de santé et de revenus".En 2019, l’Université d’Hiroshima (Japon) a annoncé que le riz bio Quang Tri fusionnait deux composés précieux - Momilactone A et Momilactone B, qui ont des effets anti-diabète, goutte et obésité. C’est l’avantage exceptionnel du riz bio Quang Tri.Début 2023, 15 tonnes ont été exportées vers l’Europe au prix de 1.800 dollars/tonne. Actuellement, chaque mois, environ 30 à 50 tonnes sont exportées vers ce marché. C’est pour la province une forte incitation d’étendre sa production de riz bio.Quang Tri compte à présent 200 hectares de riz certifiés conformes aux normes biologiques. La province s’efforcera d’avoir plus de 1.000 hectares de riz biologique en 2025, plus de 3.000 aux normes VietGAP, vers la formation d’une zone spécialisée dans la riziculture biologique destinée à l’exportation. – CPV/VNA