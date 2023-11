Le Vietnam est au cœur des priorités de la Stratégie indo-pacifique que le Canada met en œuvre. L’avenir des relations entre les deux parties s’annonce prometteur, notamment dans le domaine commercial grâce à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

La 30e réunion des dirigeants économiques de l'APEC s'est ouverte le 16 novembre (heure locale) à San Francisco aux États-Unis, dans le cadre de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023. Ayant pour thème "Créer un avenir résilient et durable pour tous", cet événement vise à construire une région de l'APEC de connectivité, d'innovation et d'inclusion.

L'agence de notation de crédit Fitch Ratings a récemment publié des prévisions optimistes sur la croissance économique du Vietnam en 2024 et 2025. Selon Fitch Ratings, la croissance économique du Vietnam s'accélérera pour atteindre 6,3 % en 2024 et 7,0 % en 2025.

Le dépôt intérieur des conteneurs de Phu My a été récemment inauguré dans le Parc industriel de Phu My 3 de la ville de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau. C’est le premier du genre construit dans cette province méridionale.