Le festival de montgolfières à Kon Tum. Photo: VNA

Kon Tum (VNA) - Le festival de montgolfières est organisé du 23 au 24 avril dans la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre), en l'honneur du 47e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975).

Lors du festival, 25 montgolfières colorées sont exposées dont 3 grandes montgolfières pour faire vivre l'expérience aux visiteurs.

Selon le directeur adjoint du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Kon Tum, Nguyen Xuan Truyen, à travers l'événement, Kon Tum souhaite présenter ses traits culturels typiques aux amis vietnamiens et étrangers, stimuler la coopération et le développement du tourisme, et attirer davantage des visiteurs dans les temps à venir.

L'événement devrait séduire des milliers de visiteurs vietnamiens et étrangers. -VNA