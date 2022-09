Jakarta (VNA) - Le 1er Festival culturel ASEAN-UE se tient sous forme hybride du 19 au 25 septembre à Jakarta (Indonésie), Bangkok (Thaïlande) et Phnom Penh (Cambodge) à l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement de leurs relations bilatérales.

Photo : theaseanpost

Placé sous le thème "Voie de la jeunesses", cet événement vise à mieux comprendre les jeunes, à se connecter et à être un lieu de rencontre pour les militants culturels d'Asie du Sud-Est et d'Europe, renforçant ainsi la connectivité entre les deux continents, pour une approche plus intégrée, réactive et une communauté mondiale durable.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture le 19 septembre à Jakarta, le chargé d'affaires de l'Union européenne (UE) auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Lukas Gajdos, a déclaré que ce Festival visait à promouvoir les échanges interpersonnels et la connectivité entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'à explorer le grand potentiel de coopération culturelle et de cocréation artistique entre les deux continents.

Pour sa part, au nom du pays coordinateur des relations de dialogue ASEAN-UE, la Chargée d'affaires de la Mission permanente des Philippines auprès de l'ASEAN, Mme Elizabeth T. Te, a affirmé que l'ASEAN et l'UE sont deux régions riches en identités, possède de nombreux héritages culturels, produisent des artistes de renommée mondiale. Elle a également exprimé l'espoir que ce Festival culturel contribuerait non seulement à renforcer les liens ASEAN-UE mais aussi à promouvoir une coopération plus significative entre les deux régions.

De son côté, M. Stéphane Dovert, Conseiller de Coopération de l'Ambassade de France à Jakarta, a souligné : ‘’La musique est un langage commun qui nous relie et nous lie, malgré nos différences ». Il s'est dit "ravi et fier" qu'un groupe de jazz français ait été choisi pour jouer en première partie de l'important festival destiné à célébrer l'amitié durable entre l'ASEAN et l'UE.

Le programme de ce premier Festival culturel ASEAN-UE comprend des spectacles de jazz et des projections de films, des expositions de photos sur l'histoire de la coopération ASEAN-UE au cours de ces 45 dernières années.- VNA