L'inauguration du premier centre de recherche clinique sur le cancer au Vietnam. Photo: NDEL



Hanoï (VNA) - Le Centre de recherche clinique sur le cancer relevant de l’hôpital national K a été récemment inauguré à Hanoï. Ce premier centre au Vietnam joue un rôle important dans la recherche et le contrôle du cancer.



Il mènera des recherches et des tests cliniques sur le cancer à l’hôpital K et organisera, de concert avec des hôpitaux, des centres nationaux et internationaux, des formations professionnelles sur la recherche et les tests cliniques à l’intention des chercheurs.



Selon le docteur-professeur Trân Van Thuân, directeur de l’hôpital K, la situation du cancer au Vietnam a tendance à augmenter, la plupart des patients vont voir les médecins à l’hôpital trop tardivement. Le traitement du cancer à ce moment cause une grande charge économique pour le pays. La participation aux tests cliniques aidera ainsi les patients à avoir plus d’opportunités pour accéder aux méthodes de traitement avancées, en diminuant les coûts pour les patients, leurs familles, la société, ainsi que pour l’assurance santé.



Ce centre échangera régulièrement avec des centres de recherches dans le monde, afin d’améliorer la qualité de recherche, avec pour objectif de devenir un centre de recherche et de tests cliniques sur le cancer de premier rang au Vietnam. -NDEL/VNA