Dans l'usine de viande de poulet transformée de la SARL CP Food Binh Phuoc. Photo: baodautu

Hanoi (VNA) - À Binh Phuoc, le 25 octobre, le premier lot de 33,6 millions de tonnes de viande de poulet transformée par la SARL CP Food Binh Phuoc, relevant de la société par actions CP Vietnam, a été exporté vers le Japon.Avant d'obtenir l’autorisation, ces produits ont dû répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments ainsi qu'aux procédures de prévention des maladies conformément aux normes du Japon.Inauguré en 2020 et doté d’un capital d'investissement de 250 millions de dollars, le complexe d'usines de transformation de poulet de CP Food constitue le plus grand et le plus moderne au Vietnam.À l'heure actuelle, le Japon est le troisième importateur de viande de poulet au monde, après la Chine et la Russie, avec un volume d’un million de tonnes de poulet.«L'approbation japonaise d'importer du poulet de CP Food ouvre une grande opportunité commerciale pour cette entreprise, et pour l'industrie de la volaille en général», a souligné un dirigeant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.Depuis janvier, les exportations de produits de l'élevage ont dépassé le milliard de dollars. - CPV/VNA