Lang Son (VNA) - Le poste-frontière international de Huu Nghi (Amitié) dans la province de Lang Son (Nord) a repris toutes ses activités d’import-export et de voyage avec la Chine à partir du 8 janvier, après une période d’interruption en raison de l’épidémie de Covid-19.

Camions au poste-frontière international de Huu Nghi, à Lang Son. Photo: VNA

Les visiteurs entrant en Chine sont tenus de fournir un résultat de test PCR négatif dans les 48 heures précédant leur arrivée et de remplir le formulaire de déclaration de santé requis par les douanes chinoises.Pour les visiteurs entrant au Vietnam, aucune déclaration médicale ni les résultats des tests Covid-19 ne sont requis. Les agents de quarantaine effectueront des procédures médicales pour ceux qui présentent des symptômes de température corporelle anormale.Pour les activités d’importation et d’exportation, les véhicules des deux côtés sont autorisés à entrer dans l’autre pays pour livrer ou recevoir des marchandises.Les camions en provenance de Chine seront stérilisés avant d’être autorisés à entrer au Vietnam. Les chauffeurs et les porteurs des deux côtés sont tenus de porter des masques faciaux.Les autorités de la province de Lang Son recommandent que les conducteurs, les organisations et les individus qui s’engagent dans des activités d’import-export via le poste-frontière de Huu Nghi doivent déclarer des informations sur la plate-forme numérique du poste-frontière ; respecter strictement les réglementations sur la prévention de l’épidémie de Covid-19 des autorités des deux parties lors de la livraison et de la réception des marchandises. – VNA