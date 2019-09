Hanoi (VNA) – La Banque centrale du Timor-Leste a décerné le 19 septembre au portefeuille électronique Mosan de Telemor le prix de "Meilleur fournisseur de services financiers, apportant la plus grande contribution au développement du secteur financier au Timor-Leste", ce lors de la cérémonie de remise des Bank Central Awards.

Le gouverneur de la Banque centrale du Timor-Leste, Abraão de Vasconselos (à droite) a remis le prix au directeur général de Telemor Tran Van Bang (au centre). Photo : Vnexpress



Le service de porte-monnaie électronique Mosan de Telemor (filiale du groupe vietnamien Viettel Mobile au Timor-Leste) a dépassé de grandes banques pour remporter ce prix.



Le représentant de la Banque centrale du Timor-Leste a salué la contribution de Telemor dans la mise en place d’un réseau étendu et la commodité des services financiers proposés aux habitants.



“Ce prix est une reconnaissance de la Banque centrale du Timor-Leste pour les efforts continus de Mosan en matière de développement et d’innovation. C’est une condition favorable pour que nous passions à la prochaine étape, pour des produits et services financiers mobiles encore plus pratiques”, a déclaré lors de l’événement Tran Van Bang, directeur général de Telemor.



Les Bank Central Awards sont une récompense annuelle de la Banque centrale du Timor-Leste pour les unités ayant eu des contributions remarquables au développement du secteur bancaire et financier dans ce pays.

Lancé en octobre 2018, Mosan de Telemor est le premier portefeuille électronique fourni par un opérateur de télécommunication au Timor oriental. Depuis presque un an, Mosan a maintenu un taux de croissance mensuel de 40% de son nombre d’abonnés et dispose de plus de 400 points de transfert d’argent à travers le pays, soit plus que le nombre total de succursales et de bureaux de transaction des cinq banques du Timor-Leste. – CPV/VNA