Hai Phong (VNA) - Le port international Tân Cang Hai Phong a accueilli le 19 mai le porte-conteneur ONE CONTRIBUTION de 90.000 tonnes, qui navigue actuellement sous le pavillon de Japon.

Le navire ONE CONTRIBUTION accoste le port international Tân Cang Hai Phong. Photo: haiquanonline.com.vn



Ce porte-conteneur d'une capacité de 8.560 TEU opère sur la ligne reliant directement le Sud et le Nord du Vietnam à côte Ouest américaine.

Il fait partie des 11 navires du consortium The Alliance qui réunissent quatre principaux armateurs : One (Japon), Yang Ming (Taïwan), Hyundai Merchant Marine (HMM, (République de Corée), et Hapag Lloyd (Allemagne).

En avril, ce port a également accueilli le porte-conteneur CSCL BOHAI SEA du groupe COSCO de plus de 120.000 tonnes.

Situé dans le district de Cat Hai, ville de Hai Phong, Tan Cang Hai Phong est le premier port en eau profonde de la zone économique clé du Nord. Il regroupe sept localités que sont Hai Phong, Hanoï, Quang Ninh, Hai Duong, Hung Yên, Bac Ninh et Vinh Phuc.

Ce port est un projet réalisé et exploité par une joint-venture comprenant la compagnie générale vietnamienne Tân Cang Sai Gon, la SARL japonaise MITSUI O.S.K Lines, la compagnie taïwanaise Wan Hai Lines et le groupe japonais Itochu.

Ce port est capable d’accueillir des navires de plus de 12.000 TEU. -VNA