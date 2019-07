Cérémonie d'accueil du navire Spring Hummer.



Binh Thuan (VNA) – Le premier navire étranger Spring Hummer a accosté le 17 juillet au port international de Vinh Tan dans le district de Tuy Phong, province de Binh Thuan (Centre), trois mois après son inauguration.

Cet événement marque un nouveau jalon de développement de ce port en matière d’import-export de marchandises par voie maritime.

Il s’agit du navire de Belize, d'un tonnage de plus de 9.000 DWT, qui transporte de grands équipements et machines au service de la construction de la centrale thermique Vinh Tan 4.

Ces navires étrangers transporteront des produits super-longs et super-lourds au service des projets industriels et énergétiques dans la partie sud du Centre et les Hauts plateaux du Centre, contribuant considérablement à réduire la durée du transport de marchandises et du coût logistique des projets.

Le port international de Vinh Tan a été mis en service le 20 avril 2019. D'un investissement total d’environ 2.300 milliards de dôngs, il couvre plus de 140ha. Il comprend un terminal capable d’accueillir des navires d’un tonnage de 3.000 DWT, deux autres destinés aux navires de 50.000 DWT. Dans le futur, un autre terminal sera installé pour les navires de 70.000 DWT.

Avec une position géographique favorable, ce port contribue à relier des zones industrielles dans les provinces de Binh Thuan, de Ninh Thuan et du Tay Nguyen (Hauts plateaux du Centre). Il aide ainsi à élever la compétitivité économique, à développer l’économie maritime, à attirer des investissements et à créer davantage d’emplois à Binh Thuan. -VNA