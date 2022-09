La zone touristique de Rông Mây. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Nichée au sommet du col Ô Quy Hô, dans la province de Lai Châu, dans le nord du pays, la zone touristique de Rông Mây est un complexe original et attractif. Elle héberge des sites naturels et artificiels magnifiques, notamment un pont en verre.



La zone touristique de Rông Mây a été construite par le groupe Hoàng Liên Son en 2017 et inaugurée en 2019. Elle comprend des infrastructures modernes répondant aux normes internationales.



«Nous sommes dans la première phase de construction qui porte sur une superficie de 20 hectares. La deuxième phase, pour la période 2022-2025, consistera dans la construction d’un hôtel cinq étoiles de cinq étages, comprenant un casino, et le perfectionnement du système de jeux d’aventure. La troisième phase verra l’édification d’une zone de culte qui couvrira le temple d’Hoàng Bay et une pagode, l’inauguration d’un nouveau téléphérique à destination des chutes d’eau Trang et la construction d’un toboggan depuis le sommet de la montagne culminant à 3.300 mètres d’altitude jusqu’à la porte de l’ascenseur”, indique Nguyên Xuân Binh, gestionnaire du lieu.



Culminant à 2.333 mètres d’altitude, le pont en verre Rông Mây est le plus haut du Vietnam et l’attraction principale de la zone touristique. Il est accessible avec un ascenseur à parois de verre qui offre une vue panoramique sur le paysage.



“Les visiteurs utilisent l’ascenseur pour monter à 305 mètres, soit l’équivalent de la hauteur d’un immeuble de 102 étages, afin d’accéder au pont de verre d’une longueur totale de 320 mètres. La zone touristique comprend un restaurant, un hôtel, des bungalows, un café, un cinéma, un espace de jeux d’aventure et des esplanades. Nous accueillons quotidiennement de 1.000 à 2.000 visiteurs et un plus grand nombre lors des week-ends. En plus des touristes domestiques, les touristes étrangers sont essentiellement thaïlandais, chinois, japonais et sud-coréens”, confie Lò Thi Huong, une guide locale.



Sur place, les visiteurs peuvent aussi emprunter le pont Arc-en-ciel, admirer les nuages et la beauté exceptionnelle d’Ô Quy Hô qui fait partie des quatre cols les plus longs et les plus spectaculaires du Nord-Ouest.



«Il est rare de trouver un site naturel aussi beau. Le climat est frais et l’air est pur. Le pont en verre est une véritable merveille construite sur la montagne. Les habitants sont hospitaliers. J’ai envie de dire: ‘J’aime le Vietnam’», partage Aunwat Khunpisut, un Thaïlandais.



“C’est la première fois que je découvre un pont en verre. Ce monument est grandiose et très beau. Cette destination est vraiment gâtée par la nature. Je reviendrai l’année prochaine si ma santé me le permet. J’ai maintenant 70 ans” dit Hà Thi Ngu, une touriste de Tuyên Quang.



Celles et ceux qui aiment les sensations fortes peuvent participer au saut à l’élastique, au parapente, à l’escalade, à la tyrolienne ou à d’autres jeux d’aventure intéressants. La zone touristique inaugurera bientôt, sur le sommet de la montagne, un lac infini. Venez nombreux!-VOV/VNA