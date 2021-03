Le pont d'Or à Da Nang . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le pont d'Or dans la ville côtière de Da Nang a été élu parmi les nouvelles merveilles du monde par de jeunes lecteurs du quotidien britannique Daily Mail.

Il a été classé à la première place de la liste publiée sur le site du journal.

Ce pont est situé au sein du jardin Thien Thai, dans la zone touristique Sun World Ba Na Hills. Il est un point intermédiaire spécial pour les touristes se rendant à pied au jardin d'amour depuis le pied de la montagne ou le village français.

Ce pont à huit travées de 12,8m de large et 150m de long a été inauguré en juin 2018 après un an de travaux.

Plus de 20.000 publications ont été publiées sur Instagram avec le hashtag #goldenbridgevietnam, selon Daily Mail.

En 2018, le pont d'Or a été classé parmi les 100 meilleurs endroits du monde par le magazine Time.

Parmi les autres merveilles de la liste, citons les tours résidentielles Bosco Verticale (ou Vertical Forest) à Milan (Italie), le Parc urbain Gardens by the Bay (Singapour), le musée Soumaya à Mexico (Mexique) et le Kalbarri Skywalk (Australie).-VNA