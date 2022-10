Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

Hanoï (VNA) - Le Département américain de l'Agriculture a officiellement annoncé l'autorisation d'importer des pomelos frais vietnamiens (Citrus maxima), a fait savoir le 17 octobre Hoang Trung, directeur du Département de la protection des végétaux (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural).



Les négociations ont duré plus de cinq ans.



Ainsi, le pomelo frais (citrus maxima) est le 7e fruit vietnamien autorisé à être importé aux États-Unis après la mangue, le longane, le litchi, le fruit du dragon, le ramboutan et la pomme de lait.



A cette occasion, le Département de la protection des végétaux a également présenté les exigences pour les pomelos frais importés aux États-Unis.

La partie américaine remet un document concernant les exigences pour les pomelos frais importés aux Etats-Unis. Photo: VNA





Le Vietnam compte 105.400 hectares de pomelos avec une production de près de 905.000 tonnes/an, dont 32.000 hectares dans le delta du Mékong produisant environ 369 000 tonnes/an-VNA