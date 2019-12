Le poisson tra vietnamien bien accueilli aux Etats-Unis. Source: VOV

Hanoï (VNA) - Le Vietnam aura davantage d'entreprises qui s'inscriront pour exporter du poisson tra (pangasius) aux États-Unis, ce qui contribuera à augmenter la valeur d'exportation de ce produit.



Le Département américain de l'Agriculture a récemment officiellement reconnu l'équivalent du système vietnamien de contrôle de la sécurité alimentaire de poisson tra vietnamien exporté vers les Etats-Unis. Cette décision a été saluée par les importateurs et aussi les consommateurs américains.



Les États-Unis sont depuis longtemps l'un des plus grands marchés d'exportation pour les produits aquatiques du Vietnam, le poisson tra notamment. Les poissons tra et basa ont progressivement gagné le cœur de nombreux consommateurs et présents dans de nombreux supermarchés et magasins à travers le pays.



Ces poissons figurent également au menu de nombreux restaurants asiatiques et sont devenu l'un des plats les plus populaires.



La décision du département américain de l'Agriculture est donc une bonne nouvelle non seulement pour les entreprises exportatrices, mais aussi pour les importateurs américains qui apprécient toujours la qualité des produits aquatiques du Vietnam.



Selon John Connelly, président de l'Institut national de la pêche des Etats-Unis, il s’agit d’une décision encourageante. La reconnaissance par le gouvernement américain du système de sécurité alimentaire des poissons tra du Vietnam similaire à celui des Etats-Unis a réduit les inquiétudes concernant la capacité des exportateurs vietnamiens.



"Je pense que c'est une bonne occasion pour l'industrie des poissons tra et basa du Vietnam de continuer à exporter aux États-Unis des produits de haute qualité. Les poissons tra du Vietnam sont de haute qualité et représente une part importante du marché américain par rapport à d'autres poissons blancs, y compris le poisson tra américain. Les consommateurs américains aiment beaucoup le tra vietnamien.", a dit John Connelly.



De nombreux importateurs de produits aquatiques des Etats-Unis estiment que la décision du département américain de l'Agriculture est tout à fait juste car, d'après leur expérience, ils apprécient toujours les efforts des entreprises vietnamiennes pour améliorer la sécurité et l'hygiène alimentaires.



M. Todd Clark, fondateur et partenaire la compagnie d’importation et de promotion de produits aquatiques Endeavor Seafood, a fait savoir que son entreprise avait coopéré avec des entreprises vietnamiennes ces 10 dernières années et qu'il appréciait hautement les produits aquatiques du Vietnam.



«Les produits aquatiques du Vietnam sont bons. Les usines de transformation ont été constamment améliorées et sont dotées des technologies nécessaires. J'ai visité un certain nombre d'usines de transformation au Vietnam et j'ai constaté que la qualité avait été améliorée, que l'hygiène était bonne et la gestion très bonne. J'adorerais continuer à travailler avec des entreprises vietnamiennes », a déclaré M. Clark.



Avec la reconnaissance par le gouvernement américain du système de sécurité alimentaire des poissons tra du Vietnam similaire à celui des Etats-Unis, le Vietnam ajoutera plus d'entreprises pour exporter aux États-Unis et, plus important encore, rehaussera la confiance des importateurs américains, contribuant à augmenter le volume et la valeur d’exportation de ce produit.

-CPV/VNA