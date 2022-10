La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue le 6 octobre à Hanoï, sa porte-parole Le Thi Thu Hang a exprimé le point de vue après de nouveaux déroulements liés au rôle des diplomates dans les vols de rapatriement des citoyens pendant la pandémie de COVID-19.

Selon la porte-parole Le Thi Thu Hang, le 4 octobre, le ministère de la Sécurité publique disposait de plus d'informations sur cette affaire. Auparavant, le ministère des Affaires étrangères avait suspendu le travail des personnes impliquées pour servir le processus d'enquête. Le ministère coopère étroitement avec les organes fonctionnels pour clarifier l'affaire, traiter les personnes et les violations, conformément à la loi.



"Le point de vue constant du ministère est que tous les diplomates doivent respecter strictement les positions, les lignes, les politiques et les règles de l'État. Toutes les violations de la loi doivent être traitées, conformément aux dispositions de la loi", a déclaré Le Thi Thu Hang.

Elle a ajouté que le ministère avait ordonné aux unités et aux organes de représentation du Vietnam à l'étranger de renforcer l'éducation politique, idéologique, éthique et de style de vie au sein des cadres ; d’examiner et de compléter le processus de traitement des travaux en veillant à ce qu'il soit efficace, transparent ; de créer les conditions favorables aux citoyens, en particulier en termes de procédures administratives, consulaires et de protection des citoyens ; de mettre en œuvre strictement et pleinement l'inspection et l'examen, conformément aux règles du Parti et de l'État.



"Nous encourageons également les cadres et les employés à maintenir la tradition de la diplomatie, à s'unir, à surmonter les difficultés, à maintenir le sens de la responsabilité pour mener à bien les tâches assignées par le Parti et le peuple", a déclaré Le Thi Thu Hang. - VNA