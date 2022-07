Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à droite) et Kanni Wignaraja, assistante de secrétaire général de l’ONU et directrice du Bureau pour l’Asie et le Pacifique du PNUD. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) s’est déclaré jeudi 28 juillet à Hanoi prêt à soutenir et à accompagner le Vietnam dans sa relance et son développement socio-économique vert, durable et inclusif.

L’assistante de secrétaire général de l’ONU et directrice du Bureau pour l’Asie et le Pacifique du PNUD, Kanni Wignaraja, a fait ces remarques lors sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.



Elle a salué les efforts du gouvernement vietnamien pour mettre en place une administration publique efficace et transparente ; et exprimé son impression sur les engagements forts du Vietnam en matière de réponse au changement climatique, y compris la transition énergétique.



Remerciant le PNUD pour son soutien au Vietnam depuis la réunification nationale, le ministre Bui Thanh Son a salué l’aide précieuse du PNUD au pays dans la prévention et le contrôle du Covid-19 et la relance post-épidémie.



En ce qui concerne la coopération entre les deux parties dans les temps à venir, le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé au PNUD de mobiliser des ressources et faire des conseils politiques pour mettre en œuvre efficacement et pleinement le document de programme national pour le Vietnam d’ici 2026.



Il a également souhaité voir le PNUD se coordonner avec d’autres agences onusiennes pour mettre en œuvre le Cadre de coopération Vietnam-ONU pour le développement durable d’ici 2026, couvrant la relance, la réponse au changement climatique, l’exécution des engagements du Vietnam lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changement climatiques (COP26). –VNA