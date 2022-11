Photo: Congthuong

Hanoï (VNA) - Dans son récent rapport sur l'indice des directeurs d'achat (Purchasing Managers Index - PMI) en octobre au Vietnam, S&P Global a indiqué que, bien que le PMI atteigne 50,6 points et les conditions de fonctionnement globales en octobre soient améliorées, ce résultat est le niveau le plus bas de ces 13 derniers mois.



En octobre, l'industrie manufacturière vietnamienne a maintenu une croissance, mais le rythme s’est ralenti. Le nombre de nouvelles commandes a connu une légère hausse. Donc, l'augmentation de la production, de l'emploi et de l'activité d'achat est assez faible.



Cependant, la pression inflationniste est toujours présente.



Commentant les résultats de ce rapport, Andrew Harker, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, a souligné que les données PMI d'octobre montrent que les premiers signes de faiblesse de l'économie mondiale commencent à affecter les fabricants au Vietnam, avec la plus faible augmentation des nouvelles commandes et des exportations en 13 mois. Les inquiétudes concernant le recul de la demande mondiale affectent également la confiance des entreprises.



«Cependant, la croissance continue de la production et de l'emploi, et la chute de pression sur l'offre des matières premières, pourraient aider le secteur manufacturier du Vietnam à poursuivre sa tendance à la hausse jusqu'à la fin de l'année», a-t-il souligné. - CPV/VNA

source