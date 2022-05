Le Premier ministre Pham Minh Chinh (premier rang, 2e à partir de la droite) visite la zone économique de Thai Binh. Photo: VNA



Thai Binh (VNA) – Le 8 mai au matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité plusieurs établissements socio-économiques de la province de Thai Binh (Nord).



Il a assisté à l’inauguration d’une zone commémorative du Président Ho Chi Minh dans la commune de Nam Cuong, district de Tien Hai, où il a brûlé des bâtonnets d’encens pour rendre hommage au grand leader vietnamien.



La zone commémorative du Président Ho Chi Minh dans la commune de Nam Cuong a été mise en chantier en mai 2021, sur une superficie totale de plus de 7.000 m2. Son inauguration vise à commémorer le 132e anniversaire de la naissance du grand leader vietnamien (19 mai).



Le chef du gouvernement est en outre allé examiner les travaux de construction de la zone économique de Thai Binh et a visité le projet de Centrale thermique de Thai Binh 2. Il a également assisté à la cérémonie de mise en chantier d’une rocade au sud de la ville de Thai Binh.



La zone économique de Thai Binh couvre une superficie de plus de 30.000 hectares, dont l’espace pour l'industrie, les zones urbaines et les services s’étend sur plus de 8.000 hectares. Elle devra devenir une force motrice pour le développement économique de Thai Binh et, plus généralement, de la région sud du delta du fleuve Rouge.



Le projet de Centrale thermique Thai Binh 2, d'une puissance de 1.200 MW, est l'un des projets électriques clés investis par le groupe PetroVietnam et dont la construction a commencé début 2011.



Examinant les travaux, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à PetroVietnam et aux autres organes concernés de redoubler d’efforts pour achever le projet d’ici fin 2022.



La rocade au sud de la ville de Thai Binh, d’une longueur de plus de 8 km, représente un investissement total de plus de 6.000 milliards de dongs. Il s'agit d'un projet clé de la province de Thai Binh pour contribuer à l'amélioration du réseau de transport sur son sol. -VNA